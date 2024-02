Rot-Weiß Oberhausen trennt sich von Trainer Jörn Nowak

"Vorstand, Aufsichtsrat und sportliche Leitung haben sich am gestrigen Abend dafür entschieden, Jörn Nowak mit sofortiger Wirkung zu beurlauben. Die Entscheidung wurde nach kontroversen Diskussionen gefällt" , hieß es in einer Mitteilung des Klubs, die am Dienstagmorgen (06.02.2024) verbreitetet wurde.

Zoff mit den Ultras

Um Nowak hatte es in den vergangenen Tagen große Unruhe gegeben. Vorausgegangen war ein offener Disput von Nowak mit den RWO-Ultras. Die Fangruppierung hatte daraufhin in einem offenen Brief deutlich gemacht, dass es keine weitere Unterstützung seitens der Anhänger geben würde, solange Nowak Trainer der Regionalliga-Mannschaft bleiben würde.