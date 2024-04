Alemannia Aachen ist in der Regionalliga am Samstag auch gegen den Tabellenvorletzten RW Ahlen nicht gestolpert und hat sein Heimspiel mit 3:0 (1:0) gewonnen. Anton Heinz (44.) brachte die Gastgeber auf dem Tivoli per Elfmeter in Führung. Sasa Strujic erhöhte per Doppelpack (90./90.+2.) in der Nachspielzeit.