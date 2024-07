MSV Duisburg - hoffnungsvoll zum Projekt Wiederaufstieg

Eines dürfte sicher sein: Mit dem MSV Duisburg bekommt die Regionalliga West einen prominenten Neuzugang und ein echtes Schwergewicht. Der Drittliga-Absteiger möchte möglichst direkt wieder zurück in den bezahlten Fußball. Nach dem Remis gegen den niederländischen Zweitligiasten Volendam und der knappen Niederlage gegen Schottlands Erstligist Hibernian unterstrichen die Meidericher ihre Ambitionen, auch wenn der Test gegen Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster am Mittwoch mit 0:3 verloren ging.

MSV verkauft mehr Dauerkaten als letztes Jahr

Hoffnung dürfte das Abschneiden in der Saisonvorbereitung allen Fans des MSV geben. Denn die Meidericher überzeugten bisher vor allem defensiv gegen höherklassige Gegner. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass sich diese noch ganz am Anfang der Vorbereitung befinden. Duisburg dagegen ist schon relativ weit - denn in knapp zwei Wochen steht bereits der erste Spieltag in der Regionalliga an. Diesen eröffnet der MSV gegen den FC Gütersloh.