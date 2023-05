Neben den eigenen Fans, denen man irgendwann bei Auswärtstouren gerne größere Stadien in einer höheren Liga präsentieren würde, sollen in Zukunft auch mehr Talente aus dem eigenen Nachwuchs Regionalliga-Spielzeit in der RWO-Arena bekommen: " Wir wollen mehr Durchlässigkeit schaffen und die Jungs schneller und besser an die 1. Mannschaft heranführen ", so Terranova.

Ehe es soweit ist, haben Terranova und seine Mannschaft allerdings noch etwas zu erledigen. Am 3. Juni steigt das Finale im Niederrhein-Pokal gegen Drittligist Rot-Weiss Essen. " Dafür werden wir in den nächsten beiden Wochen alles geben ", sagt Terranova. Immerhin kann RWO dort mit einem Sieg das Ticket für den DFB -Pokal lösen.