Am Mittwoch schockte der Niederrhein-Oberligist den MSV Duisburg, derzeit Schlusslicht der 3. Liga, mit einem 1:0 (0:0)-Sieg nach Verlängerung. Den goldenen Treffer besorgte Uerdingens Fabio Ribeiro (107.) und ließ die altehrwürdige Grotenburg in Krefeld vor Jubel beben. Damit steht der KFC Uerdingen in Runde drei, die Duisburger schauen in die Röhre.