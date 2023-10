Die "Zebras" bezwangen unter Interimstrainer Engin Vural die SpVgg Unterhaching am Samstag mit 1:0 (0:0).

Vor 9.513 Zuschauern in der Duisburger Arena betrieb der MSV mehr Aufwand als die Gäste aus Bayern und strahlte mehr Torgefahr aus. Duisburgs Caspar Jander erzielte in der 69. Minute den einzigen Treffer der Partie: Einen Pass von Alexander Esswein in den Strafraum nahm Jander an, obwohl der eigentlich für Tim Köther gedacht war. Mit einem Haken zog Jander in die Mitte und schoss mit dem rechten Fuß aus zwölf Metern ins kurze Toreck.