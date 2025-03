Der KEV gewann am Sonntag das sechste Spiel gegen die Blue Devils Weiden in Weiden mit 5:4 (1:0, 1:1, 2:3, 1:0) nach Verlängerung und entschied die Serie mit 4:2 für sich. Im Halbfinale treffen die Pinguine auf die Ravensburg Towerstars. Spiel eins findet am kommenden Freitag (28.03.2025/19.30 Uhr) in Krefeld statt.