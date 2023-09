DEL: DEG feiert überraschenden Derbysieg bei den Haien

Die 240. Auflage des Rheinischen Derbys startete vor mit 18.600 Fans ausverkaufter Kulisse unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Die gastgebenden Haie waren mit drei Siegen und maximaler Punktausbeute in die Saison gestartet, während die DEG ohne Zähler das Tabellenende zierte.

Überraschende Führung für die Gäste

Statistiken und Zahlen - zumal die nach drei Spieltagen - spielen im Derby allerdings keine Rolle. Die Kölner, die am Freitag noch mit einen 5:2-Sieg gegen Meister München geglänzt hatten, gerieten in der 9. Minute trotz druckvollen Starts völlig überraschend in Rückstand. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite passte Josef Eham den Puck in die Mitte, wo Bennet Roßmy diesen mit der Schlägerspitze unhaltbar für Haie-Schlussmann Mirko Pantkowski ins lange Eck spitzelte.