DEL: Köln überrollt auch Meister München, DEG verliert wieder

Stand: 22.09.2023, 19:38 Uhr

Die Kölner Haie haben auch ihr drittes Saisonspiel in der DEL deutlich gewonnen, am Freitag (22.09.2023) gab es einen Sieg beim amtierenden Meister EHC München. Derweil kassierte die Düsseldorfer EG in Nürnberg die dritte Niederlage.