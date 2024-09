Iserlohn Roosters: Vertrag für Manuel Alberg

Der 23-Jährige war in der bisherigen Vorbereitung als Probespieler Teil des Kaders und konnte sich nun mit dem Verein über ein Engagement für die kommende Spielzeit einigen. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

Alberg hatte sich im November 2022 als Spieler der Schwenninger WIld Wings aus dem Profisport zurückgezogen, möchte nun aber einen neuen Anlauf starten. In fünf Vorbereitungsspielen für die Roosters kam der Flügelstürmer bisher zum Einsatz. beim 6:0 in Bad Nauheim kam er auf zwei Treffer.