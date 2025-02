Die Sauerländer setzten sich am Freitagabend in eigener Halle deutlich mit 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) durch und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei auf Platz zwölf. Die DEG bleibt bei 42 Punkten und ist nun neues Schlusslicht, weil die Augsburger Panther in Frankfurt punkten konnten.