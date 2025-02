DEL: Düsseldorf geht in Berlin unter - Iserlohn verliert in Bremerhaven

Die DEG war am Mittwochabend in jeder Phase des Spiels den Eisbären deutlich unterlegen und erlebte beim Wiederbeginn nach der Länderspielpause ein 2:10 (0:4, 2:4, 0:2)-Debakel in Berlin. In der Tabelle hatte die Pleite im Nachholspiel noch keine Konsequenzen, weil auch der Konkurrent Iserlohn Roosters beim Vizemeister Fischtown Pinguins mit 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) verlor und ebenso wie Schlusslicht Augsburger Panther weiter einen Punkt zurückliegt.

" Einfach nur peinlich unsere Performance" , gab DEG-Nationalspieler Alexander Ehl bei MagentaSport zu, " wir waren von der ersten Minute an nicht bereit." Die für den 31. Januar angesetzte Partie zwischen den Berlinern und Düsseldorf war aufgrund der Hiobsbotschaft von Tobias Eder, der wenige Tage zuvor an seinem Krebsleiden erlegen war, verschoben worden.