Erst am Freitag hatte die DEG ein spektakuläres Spiel abgeliefert. Beim 5:4 gegen Schwenningen waren die Rheinländer mehrfach zurückgekommen und hatten acht Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer erzielt.

Intensiver Schlagabtausch in Frankfurt

Auch in Frankfurt sahen die knapp 7.000 Zuschauer von Anbeginn einen intensiven Schlagabtausch. Beide Teams agierten mit viel Tempo und überbrückten die neutrale Zone schnell, so dass es trotz fehlender Tore im ersten Drittel eine unterhaltsame Partie war. Henrik Haukeland im Tor der DEG und Löwen-Goalie Joe Cannata entschärften ein ums andere Mal mehrfach Chancen des Gegners.

Varone trifft zur DEG-Führung, Matushkin antwortet

Die Frankfurter kamen etwas besser in den Mittelabschnitt, doch das erste Tor erzielten die Gäste. Phil Varone netzte nach 28 Minuten für die DEG ein. Doch die Führung währte nur vier Minuten. Frankfurt machte nun Druck und belohnte sich: Maksim Matushkin verwandelte einen Abpraller nach einem Schuss von Cody Kunyk in halblinker Position per Direktabnahme zum 1:1. Es blieb eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Burns trifft nach 18 Sekunden

Im Schlussdrittel waren 18 Sekunden gespielt, da gingen die Hessen in Front. Nathan Burns lenkte einen Pass von Ville Lajunnen ins Zentrum zur Löwen-Führung ins Netz. Doch in der 46. Minute antworteten die Gäste. Im Powerplay gelang Kenny Agostino der Ausgleich, als er einen Pfostenabpraller zum 2:2 verwandelte.

Fünf Minuten später musste Phil Varone wegen Hakens auf die Strafbank - das nutzten die Löwen. Im Powerplay erzielte Carter Rowney die erneute Führung für die Hausherren in einer weiterhin außerst unterhaltsamen Partie. Als die DEG - erneut in Unterzahl spielend - kurz vor Schluss alles nach vorne warfen, machte Cody Kunyk mit dem 4:2 den Deckel drauf (59.).

Für die DEG geht es am Freitag weiter. Auf dem Plan steht die Auswärtspartie bei den Adlern aus Mannheim (19.30 Uhr)

Iserlohn und Köln erst am späten Nachmittag im Einsatz

Auch die anderen beiden DEL-Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag noch im Einsatz: Ab 16.30 Uhr gastieren die Iserlohn Roosters in Straubing, die Kölner Haie treten um 19 Uhr in Mannheim an.