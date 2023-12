Sieben Minuten lang war es ruhig am Donnerstagabend in der Kölner Arena. Die Fans der Kölner Haie verzichteten zu Beginn der DEL-Partie zwischen dem KEC und dem ERC Ingolstadt auf die akustische Unterstützung ihres Teams. Zu tief saß der Stachel nach der peinlichen 1:7-Klatsche im Derby bei der Düsseldorfer EG am vergangenen Sonntag. Sieben Gegentore bedeuteten sieben Minuten Stille.