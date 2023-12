Die Iserlohn Roosters haben ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet - und was für eins. Das Schlusslicht gewann am Freitagabend klar mit 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) bei den Löwen Frankfurt. Für die Sauerländer war es überhaupt erst der dritte Sieg in den letzten elf Spielen.