DEL: Kölner Haie ohne Chance in Schwenningen - Iserlohn verliert trotz Führung

Die Schwenninger hatten nun die besseren Chancen, auch wenn Tim Wohlgemuth nach starkem Pass von Jason Bast noch einmal frei vorm Schwenninger Tor eine gute Gelegenheit verpasste (30.). Der Ex-Kölner Uvira kam auf der Gegenseite dagegen zum Abschluss, als Köln den Puck nicht aus dem eigenen Drittel bekam. Seinen Schuss wehrte Ancicka zwar mit der Schlägerhand ab, doch von dort flog der Puck im hohen Bogen über den Kölner Schlussmann und landete im Haie-Tor.

Latte verhindert Kölner Ausgleich - Schwenningen erhöht

In der 36. wurde es für die Haie noch bitterer: Vorne hatte Maximilian Kammerer gerade mit einem Rückhandschuss an die Latte den Ausgleich verpasst, da klingelt es hinten bereits zum dritten Mal im Kasten. Zack Senyshyn kam in der Mitte an den Puck und wurde nicht konsequent attackiert, sodass er sich in aller Ruhe drehen und den Puck neben den Innenpfosten an Ancicka vorbeischieben konnte.

In der Defensive blieben die Haie im Schlussdrittel anfällig. So musste Ancicka in der 42. Minute wieder in höchster Not klären, als Phil Hungerecker nach Querpass völlig frei vor ihm auftauchte. Völlig frei war kurz darauf auch Brown, der einen Abpraller vorm Haie-Kasten zum 4:1 nutzte (43.). Als die Kölner ihr drittes Überzahl nicht nutzen und auch sonst offensiv nicht zulegen konnten, hatten die Wild Wings keine Probleme mehr, die Führung bis zur Schlusssirene zu verteidigen.

Iserlohn kassiert Dämpfer gegen Ingolstadt

Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg beim Tabellenzweiten Bremerhaven am Freitag haben die Iserlohn Roosters am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt zu Hause einen Dämpfer kassiert. Gegen den Playoff-Kandidaten ERC Ingolstadt verlorenen die Sauerländer vor eigenem Publikum trotz 2:0-Führung mit 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1).