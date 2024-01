DEL: Iserlohn Roosters verpflichten Stürmer Ritchie

Das teilte der Tabellenletzte der DEL am Montag mit. Der 28-jährige Kanadier bestritt in der nordamerikanischen Profiliga 519 Spiele für diverse Clubs und sammelte dabei 195 Scorerpunkte. Zuletzt spielte Ritchie beim finnischen Erstligisten Oulun Kärpät.

Iserlohn stellt den schlechtesten Sturm und die schlechteste Abwehr