Diese Führung verteidigten die Hausherren bis zur 34. Minute, als Yannick Proske für die Adler verkürzte. Diese knappe Führung nahm die DEG mit ins Schlussdrittel, wo sie in der 50. Minute die große Chance zur Vorentscheidung bekam, als die Mannheimer eine Strafe kassierten. Die Düsseldorfer kamen aber nicht gut in das Überzahlspiel und fingen sich in selbigem sogar noch eine eigene Strafe ein, weil sie bei einem misslungenen Wechsel plötzlich mit einem Spieler zu viel auf dem Eis standen - zum zweiten Mal in dieser Partie.

Mannheim leistet sich zu viele Strafzeiten

Der Fehler blieb folgenlos, brachte die DEG aber um eine gute Chance. Sie erhielten in Überzahl jedoch zwei weitere, wobei sie in der ersten völlig harmlos blieben. In der zweiten - dieses Mal war Mannheim ein Wechselfehler unterlaufen - machten sie es jedoch besser. Tiefensee hielt die Gäste mit seinem guten Stellungsspiel und Paraden im Spiel.

Seine Vorderleute nutzten das nicht. Mit einer weiteren Strafzeit - ihrer dritten in der wichtigen Schlussphase - machten sich die Adler das Leben unnötig schwer. So brachten die Rheinländer den Sieg nicht nur über die Zeit, sondern erhöhten durch Kapitän Philip Gogullla und Olischefski noch auf 4:1, als Mannheim jeweils den Torhüter vom Eis genommen hatte.