Kiel mit zwei frühen Auszeiten

Das sah auch THW-Trainer Filip Jicha so, und rief nach nur neuneinhalb Minuten seine Spieler zur Auszeit zusammen. Da lag Kiel bereits mit 4:10 zurück. Besser wurde das Spiel der Gäste allerdings nicht, was den Coach in der 18. Minute beim Stand von 6:15 bereits zu seiner zweiten Auszeit zwang.

Doch auch im weiteren Verlauf der Partie wirkte der Rekordmeister in seinen Offensivaktionen viel zu hektisch, erzielte aus dem rechten Rückraum keinen einzigen Treffer. Gummersbach hingegen setzte in der Defensive immer wieder Akzente und holte sich auch die nötigen Abpraller. Vorne nutzte der VfL die Kieler Lücken gnadenlos aus und kam zu vielen einfachen Toren aus der Nahdistanz.

Gummersbach "zieht uns die Hose aus"

Am Ende war das Ergebnis auch in dieser Hohe in Ordnung. Das musste auch Kiel-Trainer Jicha zugeben: " Gummersbach war mit voller Leistung und Energie da und zieht uns - das muss man fairerweise sagen - die Hose aus. Ich bin sehr enttäuscht und es fühlt sich demütigend an ".

Das nächste Spiel steht für den VfL am kommenden Donnerstag (30.05.2024) an: Dann müssen die Oberbergischen bei der SG Flensburg-Handewitt antreten, Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.