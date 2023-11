Kölner Haie unterliegen Straubing

Die Siegesserie der Kölner Haie ist dagegen nach vier Siegen in Folge gerissen. Am Freitagabend unterlag der KEC den Straubing Tigers in eigener Halle mit 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). Im ersten Drittel nutzen die Tigers gleich zwei Powerplays für zwei Tore. Erst traf Nicolas Mattinen (11.), dann war Tyler Sheehy (16.) erfolgreich.

Nach 36 Minuten staubte Tim Wohlgemuth zwar zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Kölner Sicht, doch nur zwei Minuten später stellte Josh Samanski in Straubinger Unterzahl den alten Abstand wieder her (38.). Kurz nach Beginn des Schlussdrittel nutzen dann die Kölner ein Powerplay zum 2:3-Anschlusstreffer durch Louis-Marc Aubry (42.), entwickelte in der Folge aber zu wenig Torgefahr.

In der Tabelle rutschten die Kölner mit 35 Punkten auf Rang fünf ab, Straubing ist mit 42 Punkten Dritter. Am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) empfangen die Haie die Grizzyls Wolfsburg.

Quelle: lt/sid