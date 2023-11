Iserlohn mit starkem Comeback, DEG verliert

Das zweite Drittel blieb lange ereignislos, bis Jake Ustorf (30.) für die Gäste erhöhte. Iserlohn war die Verunsicherung nun deutlich anzumerken, doch Nürnberg nutzte diese vorerst nicht zum vierten Treffer. Stattdessen ergab sich plötzlich die große Gelegenheit auf den Anschluss - doch der IEC ließ die Chance verstreichen. Für die Roosters kam es sogar noch schlimmer: Schmölz erhöhte noch vor dem Schlussdrittel für die Ice Tigers.

Iserlohn mit großem Comeback

Im Schlussdrittel belebte Tyler Boland (44.) die Hoffnung und die die Fans wieder. Plötzlich war der IEC zurück und drängte auf das 3:4, doch die Gäste verteidigten die Führung gut. Nürnberg schaffte es im Anschluss den Drang der Gastgeber etwas zu bremsen.

Eine Überzahl des IEC brachte dann endgültig die Spannung zurück: Colin Ugbekile sorgte sechs Minuten vor dem Ende den Anschluss. 30 Sekunden vor dem Ende ließ Eric Cornel die Halle quasi explodieren und brachte Iserlohn in die Overtime. Taro Jentzsch traf in der Overtime per abgefälschtem Schuss zumk Sieg der Roosters.

Düsseldorf verliert deutlich

Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers deutlich mit 1:4 (0:1, 0:3, x:x) verloren. Stephan Daschner (19.), Marcel Müller (28.) und Mark Zengerle (35./38.) hießen die Torschützen für Straubing. Kevin Clark (47.) betrieb noch Ergebniskosmetik.

Quelle: red