DEL: Doug Shedden neuer Headcoach in Iserlohn

Der 62-Jährige, der die Deutsche Eishockey Liga aus seiner Zeit beim ERC Ingolstadt bestens kennt, war in den vergangenen beiden Spielzeiten im slowakischen Banska Bystrica tätig.

"Doug Shedden hat seine Qualitäten sowohl in der DEL als auch in anderen Top-Ligen bereits nachgewiesen. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass er mit seiner Vita und seiner Erfahrung der richtige Mann ist, um uns in der aktuellen Situation weiterzuhelfen" , sagte Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Roosters. "Es geht erst einmal darum, den Abstiegsplatz zu verlassen. Wenn Trainer, Mannschaft und natürlich auch das Umfeld eine Einheit sind, können wir das sicherlich schaffen", sagte Shedden.

Shedden von 2017 bis 2022 in Ingolstadt

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte der ehemalige NHL-Profi (416 Einsätze) 2008, als er mit Finnland WM-Bronze holte.

Mit dem ERC erreichte er von 2017 bis 2022 zweimal das Viertel- und einmal das Halbfinale der DEL-Play-offs. Iserlohn ist akut abstiegsgefährdet, nach nur 12 Punkten aus 18 Spielen wurde vor wenige Wochen erst Trainer Greg Poss entlassen, am vergangenen Donnerstag trat auch noch Klubikone und Sportlicher Leiter Christian Hommel zurück.

Quelle: sid