DEL: Düsseldorf gelingt gegen Straubing vierter Sieg in Folge

Straubing verdient in Führung

Die Partie startete relativ verhalten - nach sieben Minuten bebte die Düsseldorfer Halle dann aber: Ollschefski verwertete ein tollen Pass zur Führung. Die Düsseldorfer Fans feierten noch, als sie jäh aus ihrem Jubel geholt wurden. Denn die Führung hatte nur 29 Sekunden gehalten - Braun setzte einen starken Handgelenksschuss in die kurze Ecke.

Straubing dominierte im Anschluss die Partie. Nach einer Viertelstunde hatten die Tigers mit 11:2 Torschüssen bei den Abschlüssen klar die Nase vorne - und belohnte sich drei Minuten vor der Drittelpause. Lipon vollendete einen Konter in Unterzahl zur Gäste-Führung. Trotz der Dominanz der Gäste, hatte die DEG 40 Sekunden vor Schluss des ersten Abschnitts die große Chance zum Ausgleich: Hunter Miska parierte gegen den frei vor ihm auftauchenden Victor Svensson herausragend.

Cumiskey dreht die Partie erneut

Vier Minuten waren im Mittelabschnitt vorbei, als die DEG die Führung ausglich: Svensson kurvte mit Tempo in die Straubinger Zone, legte auf Cumiskey ab. Dessen Schuss landete im rechten oberen Eck. Hendrik Hane im Düsseldorfer Tor verhinderte den dritten Tigers-Treffer (30.), auf der Gegenseite zögerte Brendan O'Donnell mit seinem Abschluss zu lange (32.). Dann war Düsseldorf wieder an der Reihe: Einen Traumpass von Philip Gogulla nutzte Cumiskey zur DEG-Führung.

Straubing probierte, wie schon nach dem 1:0, erneut die direkte Antwort. 23 Sekunden nach dem dritten DEG-Tor, parierte Hane einen starken Schuss der Tigers. Anstatt des erneuten Augleichs, jubelten die Düsseldorfer zum vierten Mal. Erst parierte Hunter Miska trotz verlorenen Stocks stark, dann nutzte Payerl die nächste Chance.

Ehl sorgt für die Entscheidung

Das Schlussdrittel bot zunächst relativ wenig Gefährliches. Die aussichtsreichen Angriffssituationen wurden von beiden Teams nicht gut ausgespielt. Sinan Akdag musste rund zwölf Minuten vor dem Ende aufgrund von Beinstellens auf die Strafbank. Die Tigers waren nun in Überzahl - und nutzten das durch einen Schuss, den Connolly abfälschte, zum Anschluss. Danach drückten die Gäste auf den Ausgleich.

Doch erneut trat Gogulla auf die Straubinger Euphorie-Bremse. Erst ließ der Düsseldorfer gleich zwei Tigers aussteigen, dann legte er per "no look" auf Kollege Ehl ab, der Miska umkurvte und zum fünften Tor einschob. Wenige Sekunden vor dem Schluss hatte Straubing Pech, als ein Schuss vom einen innenpfosten den anderen sprang, der Puck aber nicht im Tor landete.