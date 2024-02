Die Baskets waren gewarnt, denn gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel hatte der Tabellensechzehnte aus Tübingen schon mehrfach gut ausgesehen. Auch die Baskets hatten im Hinspiel eine empflindliche 76:88-Niederlage einstecken müssen. Das Moors-Team ging somit konzentriert und engagiert zu Werke. Im ersten Abschnitt lagen die Bonner mit 23:16 vorne und nutzten konsequent die vielen Ballverluste der Tigers. Zwischenzeitlich waren die Gäste bis auf zehn Punkte davongezogen.

Bonn im zweiten Viertel zu nachlässig

Doch im zweiten Abschnitt gab es einen Riss im Spiel der Baskets, die mit der sicheren Führung im Rücken nachlässiger wurden und sowohl defensiv als auch in der Offensive zu langsam agierten. Die Tübinger nutzten das aus und konnten bis zur Pause auf 46:48 herankommen. Zwischenzeitlich hatten die Tigers vor 2.164 Zuschauern sogar mit 35:34 vorne gelegen, was auch an der zu diesem Zeitpunkt sehr guten Wurfquote (8 von 13 Dreier fanden ihr Ziel) lag.

Starke zweite Hälfte führt zum Sieg

Doch nach der Pause fanden die Bonner zurück in die Spur und spielten konsequent und konzentriert. Nach dem dritten Abschnitt war der Vorsprung bereits auf 79:63 herangewachsen. Die Tübinger konnten den Rückstand am Ende noch auf zehn Punkte verkürzen, doch der SIeg der Rheinländer geriet nicht mehr in Gefahr.

Nächstes Spiel erst am 3. März

Für das Team von Trainer Roel Moors geht es wegen des Pokalwochenendes (17./18.02.) und der Länderspielpause erst am 3. März weiter. In der Liga steht das Auswärtsspiel bei den Münchener Bayern an (15.30 Uhr).

Quelle: ros