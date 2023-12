Bonn verlor am Mittwoch (13.12.2023) in eigener Halle knapp mit 76:80 (23:19, 23:21, 13:20, 17:20). Der Tabellendritte verpasste es damit, die vorgezogene Partie des 22. Spieltags zu nutzen, um den Vorsprung auf die Konkurrenz in der BBL-Spitzengruppe zu erhöhen. Bester Bonner Werfer war Noah Kirkwood (16 Punkte). Auf Seiten der Gäste überragte Ahmaad Rorie mit 27 Zählern.