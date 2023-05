Mit zwei wichtigen Dreiern verschaffte Herrera den Bonnern wieder etwas Luft (51:45). Auch Shorts behielt sein heißes Händchen von der Dreierlinie. Dennoch war die Führung des Bundesligisten am Ende des dritten Viertels auf 57:55 geschmolzen.

Shorts überragt in der Crunchtime

Zu Beginn des Schlussviertels nahm Shorts das Heft des Handelns in die Hand. Bonns Aufbauspieler erzielte die ersten fünf Punkte der letzten zehn Minuten (62:55). Die Baskets suchten nun fast ausschließlich ihren Topscorer, der weiter schwierige Würfe traf, aber auch im entscheidenden Moment den freien Mitspieler fand. Fünf Minuten vor dem Ende verordnete Iisalo seinem Topstar dennoch eine kurze Verschnaufpause auf der Bank.

Zwei verwandelte Freiwürfe von Tyson Ward brachten die Bonner dreieinhalb Minuten vor dem Ende mit 68:61 in Führung. Während bei Hapoel in der Schlussphase kaum noch Würfe fielen, baute Bonn den Vorsprung von der Freiwurflinie aus. Eine Minute vor Schluss traf Shorts zwei Freiwürfe zum 75:68, ein Offensivrebound von Tyson Ward sicherte den Baskets den Sieg.

Mittwoch Playoff-Start in der BBL

Zeit zum Feiern hat Bonn nach dem bisherigen Höhepunkt einer Traumsaison überhaupt nicht. Am Montag geht der Flieger zurück nach Hause, am Dienstag steht die kurze Vorbereitung für den Start in die Playoffs der Bundesliga auf dem Programm, am Mittwoch geht es weiter. Der frischgebackene Europapokalsieger empfängt die Niners Chemnitz zum ersten Viertelfinalspiel.

