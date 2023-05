Baskets Bonn erreichen Champions-League-Finale

Beim Final Four in Malaga setzten sich die Rheinländer am Freitagabend in einem dramatischen Spiel mit 69:67 (41:31) gegen die favorisierten Gastgeber Unicaja Malaga durch und zogen sensationell ins Endspiel ein. Dort trifft Bonn am Sonntag (20 Uhr) auf Hapoel Bank Yahav Jerusalem, das sich zuvor überraschend mit 69:68 gegen Titelverteidiger Lenovo Teneriffa durchgesetzt hatte.

Es winkt der insgesamt fünfte deutsche Europacup-Titel. Alba Berlin gewann den Korac-Cup (1995), der Mitteldeutsche BC die FIBA EuroCup Challenge (2004), die BG Göttingen die EuroChallenge (2010), und die Fraport Skyliners holten den FIBA Europe Cup (2016).