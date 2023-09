Im Gegensatz zur lockeren Gruppenphase mussten die Baskets am Sonntag schnell feststellen, dass es gegen den brasilianischen Champion keinen Kantersieg geben würde. Angeführt vom starken Dias fanden die Südamerikaner sofort ihren Rhythmus und warfen dank gnadenloser Effizienz eine frühe Führung heraus.

Guter Neustart trotz verpasstem Turniersieg

Es dauerte bis zur Mitte des zweiten Viertels, ehe auch die Bonner richtig ins Spiel fanden. Der in den Gruppenspielen überragende Sam Griesel sorgte per Dreier zum 23:22 für die erste Führung seit der Anfangsphase. In der Folge entwickelte sich eine mitunter hochklassige Partie auf Augenhöhe - mit dem schlechteren Ende für das Team aus Deutschland.