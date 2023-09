Zwei Tage nach dem 105:50 gegen Al Manama aus dem Königreich Bahrain gewann die Mannschaft des neuen Trainer Roel Moors am Samstag in Singapur noch etwas deutlicher mit 111:50 (63:27) gegen den chinesischen Club Zhejiang Golden Bulls. Bester Korbschütze für Bonn war Sam Griesel mit 16 Punkten.

Insgesamt lagen sechs Spieler im zweistelligen Punktebereich. Nach dem Sieg in der Gruppe B trifft Bonn am Sonntag (13 Uhr) auf das brasilianische Spitzenteam Sesi Franca Basquete, das seine Gruppe mit zwei Siegen gewonnen hat. An dem Wettbewerb nehmen die Champions der Kontinentalverbände teil.