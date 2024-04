Die Baskets unterlagen am Mittwochabend in Griechenland mit 62:90 (34:46). Spiel eins der Best-of-three-Serie hatten die Bonner in der vergangenen Woche für sich entschieden. Die Entscheidung fällt damit in Spiel drei am kommenden Dienstag in Bonn.

Glynn Watson war mit 13 Punkten und sechs Assists bester Bonner, bei denen aber kein Spieler an sein Leistungslimit kam. Till Pape steuerte ebenfalls 13 Punkte bei. Noah Kirkwood kam auf zehn Zähler. Bester Werfer der Partie war Peristeris Joe Ragland mit 21 Zählern, er verteilte zudem neun Assists. Vier Spieler der Gastgeber steuerten mindestens 15 Zähler bei.

Die Baskets trafen nur 38 Prozent ihrer Feldwürfe und leisteten sich 16 Ballverluste. Auch das Rebound-Duell ging mit 40:29 an die Gastgeber.

Peristeri von Beginn an aggressiv

Die Griechen wussten, worum es für sie geht und gingen sofort aggressiv zu Werke. Bonn konnte zu Beginn aber noch gut dagegenhalten und führte nach rund fünf Minuten 9:7. Doch dann nahm der Druck der Gastgeber weiter zu.

Peristeri war offensiv wie defensiv physich präsent und zog dank eines 12:0-Lauf auf 19:9 davon. Sechs Turnover verzeichneten die Baskets allein im ersten Viertel. Brian Fobbs verkürzte oper Dreier wieder auf 12:19 für die Baskets, die bis zum Viertelende nochmals auf 19:14 verkürzen konnte.

Von einem Aufschwung war zu Beginn des zweiten Viertels aber nichts mehr zu sein. Angeführt vom starken Joe Ragland zogen die Griechen schnell wieder auf 24:14 davon. Ragland stellte nach vier Minuten im zweiten Viertel auf 31:16 für Peristeri - der bis dahin höchsten Führung im Spiel.

Watson sorgt für kurzes Bonner Aufbäumen

Nun drehte aber Bonns Point Guard Glynn Watson auf, verteilte fleißig Assists und verkürzte von der Freiwurflinie wieder auf nur acht Punkte Rückstand für die Baskets (25:33). Zwei schnelle Dreier von Jermaine Love und Elijah Mitrou-Long ließen die Führung der Gastgeber aber wieder zweistellig werden. In die Pause ging Bonn mit einem 34:46-Rückstand.