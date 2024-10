McGhee führt Baskets Bonn zum Sieg gegen Athen

Doch dann drehte sich die Partie plötzlich. Das Momenutm lag nun bei den Athenern RaiQuan Gray bescherte AEK per Korbleger die erste Führung des Spiels (55:56), Kuzminskas erhöhte per Dreier auf 55:59 aus Sicht der Bonner. Vier Punkte in Folge von Darius McGhee sorgten aber zumindest dafür, dass es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 59:59 ins Schlussviertel ging.

McGhee übernimmt für Bonn

Und dann übernahm McGhee vollständig. Erst versenkte er einen Dreier mitr Foul mit seiner schwächeren linken Hand. Sechs Minuten vor dem Ende traf er dann wieder von außen und brachte Bonn wieder zweistellig in Führung (71:61). Als er dann auch noch aus knapp neun Metern zum 82:68 traf, kippte das Spiel endgültig auf die Seite der Baskets, die im Schlussviertel auch defensiv noch einmal die Zügel anzogen und Athen immer wieder zu schweren Würfen zwangen. So stand am Ende ein verdiente Heimsieg für die Rheinländer.

Weiter geht es für die Bonner am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Basketball Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in Heidelberg. In der Champions League tritt Bonn am 30. Oktober (18 Uhr) beim israelischen Vertreter Maccabi Ironi Ramat Gan an.

Quelle: lt