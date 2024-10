Gegen den Favoriten aus München unterlagen die Bonner am Sonntag (13.10.2024) im heimischen Dome mit 85:91 (46:41). Dabei waren die Gastgeber stark gestartet, mit einem 15:2-Lauf mit fünf Dreiern im ersten Viertel in Führung gegangen. Allein Spielmacher Darius McGhee setzte vier Distanzwürfe in Folge ins Netz.

München kam in Durchgang zwei stärker auf, aber die Bonner verteidigten ihre Führung bis zur Halbzeit. Dann setzte sich die größere Klasse der Bayern durch. Mit einem 15:3-Lauf übernahmen sie erstmals seit dem ersten Viertel wieder die Führung und bauten diese zu Beginn des Schlussabschnitts dank des nach null Punkten in der ersten Hälfte nun stark aufgelegten Carsen Edwards schnell bis auf zehn Zähler aus. Zudem hatte Bonn unter anderem bei Spielmacher McGhee Foulprobleme.

Ganz enge Schlussphase

Die Baskets kämpften, angefeuert vom heimischen Publikum, um den Anschluss, kamen tatsächlich noch einmal bis auf sechs Punkte (71:77) und in einer wilden Schlussphase durch einen Dreier von McGhee sogar beim 82:84 wieder ganz nah heran. Danach ging es stürmisch hin und her. Edwards legte den nächsten Dreipunktewurf auf, McGhee zog nach. 37 Sekunden vor Schluss war es beim Stand von 85:87 weiter eng.

Doch die Münchener behielten vor allem bei den Freiwürfen in der Crunch Time die Nerven und so reichte es für einen Bonner Coup nicht mehr. So triumphierte am Ende der Favorit, bei dem Edwards mit 23 die meisten Zähler erzielte. Für Bonn traf McGhee mit 24 Punkten (6 Dreier) am besten.