Egal, wie das Finale ausgeht, am Montag reisen die Bonner zurück nach Hause. Am Dienstag ist dann eine ganz kurze Vorbereitung auf das Bundesliga-Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz angesagt, denn am Mittwoch steigt schon Spiel eins der Best-of-five-Serie. Auch in der BBL hat Bonn eine Titelchance. Dank TJ Shorts, dem nur sehr selten die Hände zittern.