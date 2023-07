ZeitZeichen

Am 22. Juni 1978 verabschiedet der Bundestag das neue Zeitgesetz, das am 25. Juli in Kraft tritt. 1980 werden dann erstmals Ende März die Uhren um 2 Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt, Ende Oktober dann wieder um 3 Uhr eine Stunde zurück.

Mit der Zeitumstellung entstehen allerdings neue Kosten: Da es noch keine funkgesteuerten Uhren gibt, sind bundesweit über 2.000 Beauftragte im Einsatz, die 1980 in der Nacht zum Ostermontag alle öffentlichen Uhren vorstellen. Das kostet den Staat damals 50 Millionen Mark im Jahr.

Zeitumstellung schon immer in der Diskussion

Über die Wirkung der Sommerzeit gibt es schon früh unterschiedliche Ansichten - nicht nur in der Bundesrepublik. Die DDR-Führung findet es anfangs "nicht zweckmäßig" , das "Experiment" nach der ersten Zeitumstellung 1980 fortzuführen, nur um die Uhren dann doch im nächsten Jahr wieder umstellen zu lassen.

Keine deutsche Zeitgrenze - auch die DDR macht mit

In der Bundesrepublik spricht sich nach einer Umfrage der Bundesregierung von 1982 eine Mehrheit für die Zeitumstellung aus - weil dadurch der Feierabend als eine Stunde länger empfunden wird. Doch es gibt auch Klagen über Schlafstörungen durch die Umstellung. Eltern kritisieren, dass sie ihre Kinder abends nicht ins Bett kriegen.

Experten sind sich heute einig, dass die Kosten für die Umstellung die Einspareffekte weit überwiegen. Weil es abends länger hell ist, verbringen die Menschen mehr Zeit mit stromfressenden Freizeitaktivitäten. Auch wird in den kalten Frühjahrsmonaten am Morgen mehr geheizt.

Mehrheit für Abschaffung

Über die Jahre werden im Streit um die Vor- und Nachteile Gutachten über Gutachten angefertigt. Doch Einigkeit wird nicht erzielt. Auch im EU -Parlament, das mittlerweile für die Zeitumstellung zuständig ist, gibt es heftige Debatten.

Allerdings scheint das Thema die Menschen in anderen Ländern nicht so zu bewegen wie in Deutschland. Bei einer EU-Umfrage sprechen sich 2018 über 80 Prozent für eine Abschaffung der Sommerzeit aus. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern der Umfrage kommen mit etwa drei Millionen die meisten aus einem einzigen Land: Deutschland.