Zeitzeichen

Wilhelm dichtet in Okzitanisch, einer Sprache, die bis heute in Südfrankreich und Nordspanien gesprochen wird. Rund ein Dutzend seiner Lieder ist erhalten geblieben. Doch über den Mann, der am 22. Oktober 1071 in Poitiers geboren wird, gibt es nur wenige gesicherte Quellen.

Als Herrscher erfolglos

Nach dem Tod seines Vaters Wilhelm VIII. von Aquitanien übernimmt der 15-Jährige im Jahr 1086 die Herrschaft über ein Gebiet, das damals erheblich größer ist als der Einflussbereich des französischen Königs. Seine erste Ehe bleibt kinderlos und wird annulliert. 1094 heiratet er Philippa, die Tochter des Grafen von Toulouse.

Es folgen Konflikte mit ihrer Familie. Wilhelm IX. besetzt daraufhin Toulouse, gibt die Stadt aber bald an einen Neffen ab. Sein Leben lang versucht er erfolglos, seinen Herrschaftsraum zu vergrößern. 1101 beteiligt er sich an einem Kreuzzug nach Jerusalem und kehrt im Jahr darauf zurück.

"Der Doppelgesichtige"

Wann er anfängt, Verse zu schreiben, ist unklar. In seinen Texten geht es mal zotig-derb zu, mal dichtet er zarte Verse, dann wieder denkt er sich komische Geschichten oder bildhafte Vergleiche aus.

Es gibt Lieder, in denen er anschaulich von körperlicher Liebe mit Frauen singt. Im Gegensatz dazu steht die Liebe zu höfischen Damen, die von ihm idealisiert werden. Seine eigenen Frauen hingegen behandelt der erste Troubadour nicht vorbildlich: Um eine Geliebte heiraten zu können, verstößt er seine zweite Ehefrau. "Der Doppelgesichtige" wird er auch genannt.

Begründer einer Dynastie

Wilhelm IX., der dem französischen König die Gefolgschaft verweigert, exkommuniziert wird und 1126 oder 1127 in Blaye bei Bordeaux stirbt, begründet eine Dynastie. Seine Enkelin Eleonore wird Königin von Frankreich und England, sie ist die Mutter von Richard Löwenherz. An ihren Höfen blüht die Kunst und Kultur, das bringt ihr die Bezeichnung "Königin der Troubadoure" ein.