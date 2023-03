ZeitZeichen

Arnold Schönberg ahnt, dass das Konzertprogramm vom 31. März 1913 für das Publikum eine

Herausforderung werden könnte. Er schreibt an den Veranstalter Erhard Buschbeck, es sei "gut, wenn das Publikum, das am Anfang noch unermüdet und geduldig ist" , die "bitterste Pille in diesem Konzert" zu Beginn schlucken müsse. Dennoch kommt beim Konzert sehr schnell ein erstes Rumoren des Publikums auf.

Wüste Schimpfereien und Ohrfeigen

Der Komponist Arnold Schönberg

Arnold Schönberg kann aber seine Kammersinfonie op. 9 noch komplett dirigieren. Dann jedoch mischen sich laut Augen- und Ohrenzeugenberichten in das wütende Zischen und Klatschen die schrillen Töne von Hausschlüsseln und Pfeifchen. Wüste Schreiereien, eine erste Prügelei. Doch richtig zur Sache geht es erst bei den Liedern von Alban Berg, der Postkartentexte von Postkartentexte des Psychiatriepatienten Peter Altenberg vertont hat.

Schönberg schreit Richtung Publikum, er werde jeden Ruhestörer mit Anwendung öffentlicher Gewalt abführen lassen. Die Reaktion: wüste Schimpfereien und Ohrfeigen, sogar zu Verabredungen zu Duellen zwischen den Zuschauer-Blöcken soll es gekommen sein. Ein Konzertbesucher sagt laut einem Zeitungsbericht, dass man "die Anhänger dieser Musik in die Wiener Irrenanstalt abschaffen müsste" .

Mit Stuhlbeinen soll die feine Wiener Gesellschaft aufeinander losgegangen sein, behaupten einige Quellen - bis jemand das Licht löscht und damit dem Tumult ein Ende setzt. Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges so viel Aggression bei einer Musikaufführung. Der Konzertsaal: ein Brennglas der Gesellschaft. Alles kommt an diesem Abend zusammen: unerhörte Musik, Massenmedien entfalten ihre Wirkung, die Spaltung zwischen Publikum und Kunstschaffenden beginnt und der Rückzug der zeitgenössischen Kunst in den Elfenbeinturm.