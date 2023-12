21.12.1968: Der Western "Spiel mir das Lied vom Tod" wird uraufgeführt

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 21.12.2099. WDR 5.

Wie die Fliege filmgerecht auf die unrasierte Wange gelockt wird.

Inwiefern "Spiel mir das Lied vom Tod" eine Western-Zitate-Kiste ist.

Welche Rolle Claudia Cardinale in dem Film spielt.

Welche geniale Komposition von Musik und Rückblenden für Spannung bis zum Schluss sorgt.

Warum die Uraufführung in Italien und nicht in den USA stattfindet.

Harald Steinwender: Sergio Leone - Es war einmal in Europa/Verlag Bertz und Fischer, 2012

Interview mit Sergio Leone von 1987 über den Film "Spiel mir das Lied vom Tod" (auf Italienisch)

Es sind die vielleicht spannendsten 14 Minuten der Filmgeschichte, in denen eigentlich nichts passiert: Drei Revolverhelden kommen mit ihren Pferden an einem verlassenen Viehbahnhof an und warten auf jemanden. Ein quietschendes Windrad, knackende Fingerknöchel, eine Fliege, die über eine unrasierte Wange krabbelt. Am 21. Dezember 1968 fesselt in Rom eine ungewohnte Regungslosigkeit das Premierenpublikum des Westerns "Spiel mir das Lied vom Tod".Schließlich trifft ein Mann mit dem Zug ein. Er ist ein einsamer Rächer mit schnellen Händen, der mit einem dunklen Geheimnis durch die Wüste Arizonas streift. Dabei hat er ein Ziel klar vor Augen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Burkhard HupeRedaktion: David Rother