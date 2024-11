05.11.1929: Werner Forßmann veröffentlicht Aufsatz über Herzkatheter

WDR Zeitzeichen. . 13:14 Min. . Verfügbar bis 06.11.2099. WDR 5.

wie der 25-jährige Werner Forßmann während der Mittagspause heimlich seinen Selbstversuch durchführt,

warum er auf die ursprünglich geplanten Patientenversuche verzichtet,

wie der Chirurg Ferdinand Sauerbruch angeblich über das Herzkatheter-Experiment spottet,

in welcher Beziehung Forßmann zur NSDAP steht,

mit welchen beiden US-Ärzten er den Nobelpreis erhält.

Professor Dietrich Pfeiffer (Kardiologe in Berlin)

Am 5. November 1929 erscheint im renommierten Ärzteblatt "Berliner Klinische Wochenschrift" ein Aufsatz von Werner Forßmann. Der Titel lautet "Über die Sondierung des rechten Herzens". Darin schildert der Assistenzarzt, wie er im zurückliegenden Sommer in einem Provinzkrankenhaus im brandenburgischen Eberswalde ein risikoreiches Experiment durchgeführt hat: eine Herzkatheter-Untersuchung am eigenen Körper.Forßmann legt damit die Grundlage für die Einführung der Herzkatheter-Untersuchung in die klinische Praxis. Doch diese Leistung wird erst Jahre später erkannt. Zunächst wird der Mediziner für seinen Mut nur von der Boulevardpresse gefeiert. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es erst viel später eine entsprechende Resonanz.