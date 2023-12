Weihnachten 1843: In England werden erste Weihnachtskarten verschickt

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 24.12.2099. WDR 5.

warum das Motiv der ersten Weihnachtskarte für Empörung sorgte,

dass für den Versand von Postkarten damals ein Tageslohn draufging,

warum die Postkarte im Ersten Weltkrieg ihre Hochzeit hatte,

welche Weihnachtsschätze das Münsteraner Museum Religio bereithält.

Dr. Anja Schöne (Leiterin "Museum Religio", Telgte)

Bernd Löckener (Sammler, Münster)

"Die Geschichte der Weihnachtskarte" von Otto May, Verlag Franzbecker

Fröhlich bebildert beginnt vor 180 Jahren die Karriere der kommerziellen Weihnachtskarte. Genauer gesagt sogar feuchtfröhlich: Drei Generationen einer bürgerlichen Familie feiern an einem festlich geschmückten Tisch. Sie schwenken volle Weingläser und prosten dem Empfänger der Karte zu. Auftraggeber der Karte ist Sir Henry Cole, ein englischer Staatsbeamter im Dienste Ihrer Majestät.Neue Drucktechniken, insbesondere der Einsatz von Farben, machen die Weihnachtskarte im 19. Jahrhundert zunehmend populär. Besonders Karten aus Deutschland sind ein Exportschlager. Gold- und Silberdruck lassen musizierende Weihnachtsengel strahlen, Stoffapplikationen aus Spitze und Samt machen aus Kartengrüßen kleine Kostbarkeiten. Und im Kaiserreich duften einige bereits nach Tannennadeln.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Steffi TenhavenRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Michael Franke