24.12.1914: "Weihnachtsfrieden" im Ersten Weltkrieg

WDR Zeitzeichen. . 14:34 Min. . Verfügbar bis 25.12.2099. WDR 5.

wie einfache Soldaten den Weihnachtsfrieden herbeiführen – gegen den Willen ihrer Offiziere,

wie Weihnachtslieder emotionale Verbindungen zwischen den verfeindeten Lagern schaffen,

und welche Rolle ein Weihnachtsbaum spielt.

Michael Jürgs: Der kleine Frieden im Großen Krieg. München 2014

Der "Weihnachtsfrieden" ist eine der bewegendsten Episoden des Ersten Weltkriegs. Mitten in den Schlachtfeldern Flanderns, zwischen Schützengräben und Stacheldraht, begegnen sich Soldaten beider Seiten ohne Waffen. Sie tauschen Tabak, Schnaps und Lieder, bestatten gemeinsam ihre Gefallenen und spielen Fußball auf gefrorenen Feldern.Diese spontanen Verbrüderungen sind nicht geplant und enden bald unter strengen Verboten. Doch für einen Moment überwinden die Soldaten das Grauen des Krieges – vereint durch das Weihnachtsfest und die Sehnsucht nach Frieden.Auch 110 Jahre später mahnt diese kurze Pause des Grauens: Menschlichkeit ist möglich, selbst dort, wo sie am wenigsten erwartet wird.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Joachim Heinz und Markus HarmannRedaktion: Sefa Inci SuvakTechnik: Thomas Bleuel