ZeitZeichen

Geschäftliches Kalkül oder Rache

17 statt 13 Stockwerke, ein "Astoria" direkt neben dem "Waldorf", allerdings entworfen vom selben Architekten. Was stutzig macht, zumal bald auch derselbe Manager die Geschäfte führen wird. Was ist hier Wahrheit, was Legende? Die Amerikanistin Annabella Hüfler-Fick meint dazu:

"Es ist schon verräterisch, dass es doch sehr ebenerdig war beide Gebäude – es scheint von Beginn an der Gedanke zu sein, dass man da auf demselben Level arbeitet. Es wirkt eher, als wäre das mit Absicht passiert und nicht aus Rache."

Der Wandelgang der Reichen und Schönen

Im neuen Hotel gibt es den vielleicht berühmtesten Flur der Welt, die "Peacock Alley", also Pfauengasse: Hier flanieren die Reichen, Schönen und jeder, der gesehen werden will. In den Hotels kann nur übernachten, wer sich ein Zimmer mit dem damals absoluten Luxus Elektrizität, Telefon und eigenem Bad leisten kann.

Dass das Hotel in seinem zweiten Leben "Waldorf=Astoria" geschrieben wird, mit Gleichheitszeichen statt mit Bindestrich, soll jenen breiten Flur symbolisieren. Die beiden ursprünglichen Hotelbauten müssen bald einem neuen Gebäude der Superlative weichen: dem Empire State Building. Abriss des Hotels 1929, Neuanfang 1931 - dort, wo der markante Art Déco-Bau bis heute steht: in der Park Avenue.

Nicht alle Stars bekommen ein Zimmer