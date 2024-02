Tomi Ungerer - Bilderbuchautor, Schriftsteller und Freigeist

WDR Zeitzeichen. . 13:58 Min. . Verfügbar bis 09.02.2099. WDR 5.

political correctness

Warum Ungerer den Spitznamen "Picasso der Karikatur" trägt,

wie seine elsässischen Wurzeln dem Karikaturisten das Leben schwer machen,

warum Ungerer zwischenzeitlich vom FBI beschattet wird.

Agata Hofrichter, Kommunikationsexpertin und Autorin

Tomi Ungerer: Die Gedanken sind frei. Meine Kindheit im Elsass. (1993)

Tomi Ungerer: Die Hölle ist das Paradies des Teufels. (2009)

Agata Hofrichter: Fluchtpunkt Europa. Der politische Tomi Ungerer. Baden-Baden 2021.

WDR 5 Erlebte Geschichten: Tomi Ungerer, Karikaturist und Illustrator

Mit 60 Dollar in der Tasche und einem Koffer voller Zeichnungen und Manuskripte, zieht Jean-Thomas Ungerer, genannt Tomi, im Jahr 1956 nach New York. Hier steigt er schnell zu einem der weltweit erfolgreichsten Kinderbuchautoren, Illustratoren, Zeichner und Werbegrafiker auf.Ungerer eckt oft an, pfeift auf- nicht nur in seinen Werken. In den 60er Jahren sorgt der Elsässer mit Plakaten für Aufsehen, die den Rassismus, die Rolle der USA im Vietnam-Krieg und die Doppelmoral der amerikanischen Gesellschaft anklagen. Als er mit erotischen Zeichnungen die Prüderie anprangert, setzen die Behörden seine Kinderbücher auf die Schwarze Liste sämtlicher US-Bibliotheken.Ungerers Werk umfasst mehr als 160 Bücher und 40.000 Zeichnungen. Trotz der Flut an Ehrungen bleibt er bis zu seinem Tod am 9. Februar 2019 ein Identitätssucher, ein chronischer Zweifler, ein engagierter Pessimist.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VormwegRedaktion: David RotherTechnik: Annett Bastian