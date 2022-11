ZeitZeichen

Gepäck voll fragwürdiger Exponate

Als Sohn eines Zuckerfabrikanten wird Joest 1852 in Köln geboren. Auf Reisen nach Nord- und Südamerika soll er den Zuckerhandel kennenlernen. Stattdessen wird seine Neugier auf das Leben fremder Kulturen geweckt. So beginnt 1879 seine ethnologische Laufbahn, die ihn nach Asien führt, zu Ausgrabungen in Afghanistan, nach Myanmar, Siam und Java. Stets im Gepäck bei der Rückreise: Exponate fremder Völker. Sie bilden später den Grundstock des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln. Bei Adolf Bastian, dem Begründer der deutschen Ethnologie, promoviert Joest.