ZeitZeichen

Studium statt Kriegsdienst

Geboren wird Walter Jens am 8. März 1923 in eine großbürgerliche Familie in Hamburg. Wegen eines Asthmaleidens muss er im Zweiten Weltkrieg nicht zum Kriegsdienst. Von 1941 bis 1945 studiert er klassische Philologie, promoviert bereits mit 21 Jahren. Nach dem Krieg bleibt er der Wissenschaft treu, geht nach Tübingen und übernimmt dort 1963 den bundesweit ersten Lehrstuhl für Rhetorik.

Zudem schreibt er Romane und Erzählungen. Jens wird Mitglied der legendären Gruppe 47, wo er sich als scharfzüngiger Kritiker profiliert.

Ein "Radikaldemokrat" in Mutlangen

" Radikaldemokrat " nennt Jens sich. Für seine politische Meinung steht er ein, zum Beispiel im September 1983. Da blockiert er sitzstreikend die Zufahrt zum US -Militärstützpunkt in Mutlangen. Mit seiner Frau Inge mischt er sich unter die Friedensbewegten, demonstriert gegen die Stationierung von Atomwaffen. Ebenfalls dabei sind Heinrich Böll und Günter Grass.

Der große, schlaksige Jens mit der eindringlichen Stimme ist einer, der nicht nur redet, sondern handelt. Der einsteht für seine Ideale. Damit markiert er die Fallhöhe, die seinen Absturz in der öffentlichen Wahrnehmung umso tiefer macht: 2003 schreckt die Öffentlichkeit die Nachricht auf, Walter Jens war Mitglied in der NSDAP ! Jens sagt, er könne sich an keinen Mitgliedsantrag erinnern. Dann räumt er doch Fehler während der Nazi-Zeit ein, zum Beispiel, eine Rede über " entartete Literatur " gehalten und Thomas Mann diskreditiert zu haben. Ausgerechnet Thomas Mann, den er nach dem Krieg verehrt und dessen Roman " Der Zauberberg " er oft bei sich trägt.

Das "langsame Entschwinden"

2004 wird eine Demenz bei Walter Jens diagnostiziert. Für seinen Sohn Tilman Jens ist es eine Flucht vor der Auseinandersetzung mit der NSDAP-Mitgliedschaft. Nachzulesen in seinem Buch "Demenz. Abschied von meinem Vater". Es wird kontrovers diskutiert, von " Vatermord " ist die Rede, auch angesichts der vielen privaten Details.