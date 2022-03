Zeitzeichen

Salmiak-Produzent und Landwirt

Eine gute Entscheidung! Das Unternehmen wird Hutton auch später noch finanziell absichern. So kann er den Fragen nachgehen, die ihn beschäftigen: "Mit ängstlicher Neugier schaue ich in jede Grube, jeden Graben und jedes Flussbett, das auf meinem Weg liegt", notiert er auf einer Reise durch England und Nordfrankreich.

Mit der Zeit wird aus dem Arzt und Salmiak-Produzenten ein Steinsammler und Feldforscher. 1754 lässt sich Hutton auf einem geerbten Bauernhof nieder. Bei der Feldarbeit sieht er, wie der Regen die Ackerböden wegschwemmt, und wie sich die Sedimente an anderer Stelle wieder ablagern.

Sind das womöglich fortwährende Prozesse? Gibt es womöglich einen Kreislauf der Gesteine? Huttons Interesse für die Erdgeschichte ist geweckt. "Er war vielleicht einer der ersten Umweltforscher der Welt. Ihn interessierte das Klima" , sagt Alan McKirdy. " Er experimentierte mit neuen Anbaumethoden und versuchte, die Produktivität der Böden durch Dünger zu steigern."

Die Erde viele Millionen Jahre alt?

Dabei entdeckt Hutton auch, dass manche Gesteinsschichten ganz bestimmte, einzigartige Fossilien beherbergen. Diese haben seiner Meinung nach bei der Entstehung der Gesteinsschicht noch gelebt und sind erst später ausgestorben.

Damit ist für Hutton klar, dass die Erde viele Millionen Jahre alt sein muss. " Er kannte natürlich die biblische Zeitskala und konnte das nicht mehr mit dem in Übereinstimmung bringen, was er um sich herum sah", erklärt Alan McKirdy. Um sich nicht mit der Kirche anzulegen, lässt Hutton das genaue Alter der Erde offen.

"Theorie der Erde"

Mehr als dreißig Jahre lang studiert James Hutton Landschaften und ihre Gesteine. Seine Beobachtungen fasst er in der " Theorie der Erde " zusammen. Die darin enthaltene Ideen über den Kreislauf der Gesteine, die Hitze im Inneren der Erde und die Entstehung von Granit sind wegweisend für die Geowissenschaften.