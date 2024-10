27.10.1989: Todestag des Wildschweinforschers Heinz Meynhardt

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 28.10.2099. WDR 5.

DDR

von den vier goldenen Regeln für Begegnungen mit Wildschweinen,

wie Heinz Meynhardt zum Oberhaupt der Wildschweinrotte wird,

welche Rolle Jane Goodall bei Meynhardts Forschungen spielt,

vom einzigen Grund, warum Wildschweine nicht schreiben können,

vom schwierigen Verhältnis Meynhardts zu den Keilern.

Hubertus Ostermann, Freund Meynhardts

Heinz Meynhardt: Schwarzwildreport. ARD Archiv.

Heinz Meynhardt: Mein Leben unter Wildschweinen. ARD Archiv.

Heinz Meynhardt: Wildschweingeschichten. ARD Archiv.

Heinz Meynhardt: CD - Die Sprache des Schwarzwildes

Bevor Heinz Meynhardt der Chef einer Wildschweinrotte wird, führt er ein bürgerliches Leben im Städtchen Burg in der Nähe von Magdeburg. Zu-Zeiten ist er gelernter Elektromeister und Antennenbauer.Die Familie Meseberg in Burg fährt jeden Tag um die gleiche Zeit zu einem Militär-Stützpunkt, um Essenreste für ihre Hausschweine abzuholen. Auf dem Weg begegnet ihnen eine Wildschweinrotte. Die wilde Verwandtschaft bekommt auch etwas vom Futter.Heinz Meynhardt ist fasziniert und will noch mehr über die schlauen Tiere erfahren. Mutig und mit Mais bewaffnet macht er sich zweimal täglich auf den Weg in den Wald, um sich bei den Schwarzkitteln beliebt zu machen.Die Rotte akzeptiert ihn. Er ist der erste Forscher in Europa, den die Bachen beim Wurf ihrer Frischlinge dulden. Er sitzt am Wurfkessel und prägt die Frischlinge damit auch auf sich. Der Nachwuchs hört jetzt neben den Prägelauten der Mutter auch seine Stimme.Meynhardt erwirbt im Zusammenleben mit den Borstenviechern so umfangreiche Kenntnisse, dass er ohne Abitur und Studium an der Universität Leipzig seine Doktorarbeit einreicht. Die Arbeit wird auf Herz und Nieren geprüft. Meynhardt bietet allem Paroli und bekommt den Doktor-Titel. Der Elektromeister Heinz Meynhardt ist Doktor der Agrarwissenschaften.Kurz vor der Wende bricht Meynhardt bei einer Veranstaltung in Frankreich am 27. Oktober 1989 mit nur 54 Jahren am Rednerpult tot zusammen - Hirntumor. Der Freundeskreis "Heinz Meynhardt" setzt ihm in Burg ein Denkmal.Eine lebensgroße Skulptur neben Wildschweinfiguren und einem Findling mit Gedenkplatte, auf der steht: "Wildschwein ehrenhalber".Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Martina MeißnerRedaktion: Frank Zirpins