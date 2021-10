Zeitzeichen

" Die Nonkonformistin " ist der Titel der Biografie von Eileen Gray. Denn um gesellschaftliche Vorstellungen, wie "Frau" oder "Dinge" zu sein haben, kümmert sich die 1878 geborene irische Adelige wenig. Stattdessen probiert sie zeitlebens Neues aus, hantiert mit ungewohnten Materialien, Formen und Beziehungen.

Das für eine " höhere Tochter" eher unkonventionelle Leben beginnt für Eileen Gray in London. Dort besucht sie mit 21 Jahren eine Kunstakademie. In Paris zieht sie bald mit als Männer verkleideten Freundinnen durch die Bars. Sie bleibt schließlich an der Seine, saugt dort die Aufbruchstimmung Anfang des 20. Jahrhunderts auf, in der Mode, der Kunst und Gesellschaft.

Teppichknüpfen und Lackbilder

Eine Skulptur zeigt Eileen Gray

Eileen Gray macht ihren Führerschein, fliegt in einem Doppeldecker mit, lernt das Teppichknüpfen und lässt sich von einem japanischen Lackkünstler schulen. 1913 stellt sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit ein zusammen mit ihrem Lehrmeister hergestelltes Lack-Wandbild aus und fällt auf.



Sie erhält den Auftrag, die Wohnung der Modistin eines bekannten Haute-Couture-Hauses umzugestalten. Der exzentrische Entwurf für den Umbau macht Furore, vor allem der aus schwarzen Holzblöcken gestaltete Raumteiler wird zu einem ihrer berühmtesten Arbeiten. Bald werden ihre Stücke auch von den Bauhaus-Anhängern und der niederländischen De Stijl-Gruppe beachtet.

Das Ferienhaus E1027

Mit 45 Jahren hat Eileen Gray schließlich genug Avantgarden in der ganzen Welt gesehen, um ihr eigenes Haus zu kreieren. Im Gegensatz zum " Haus als Wohnmaschine " von Le Corbusier sollen ihre Häuser eher Muscheln sein, passend für die Bewohner und die umgebende Natur.

E1027: Die von Eileen Gray entworfene Villa in Roquebrune-Cap-Martin

Zusammen mit dem jungen rumänischen Architekten Jean Badovici modernisiert sie zunächst einige Häuser im burgundischen Wallfahrtsort Vézelay. Dann baut Gray für Badovici "ein Ferienhaus für einen geselligen und sportlichen Einzelgänger" am Mittelmeer. Das Urlaubs-Domizil mit dem Namen E1027 – eine Verschlüsselung ihrer beiden Monogramme – ist ein Meisterwerk der modernen Architektur.

Maximaler Wohnkomfort auf minimalen Räumen

Hierhin gehört der höhenverstellbare Stahlrohr-Glas-Beistelltisch, der knuddelige Bibendum-Sessel, die praktischen Spiegel mit den Ausklapp-Teilen. Seit einigen Jahren ist E1027 wieder für Besucher geöffnet, die immer noch begeistert sind vom maximalen Wohnkomfort auf minimalen Raum.