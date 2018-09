Aus Plastik macht man Putzeimer, aber doch keine Möbel! Kunststoff genießt Anfang der 1960er-Jahre den Ruf des praktisch Billigen, ungeeignet für höhere Ansprüche. Für Verner Panton dagegen ist Plastik der Kunststoff schlechthin. Mit einer futuristischen Stuhl-Ikone aus Polyester mischt der dänische Designer knallbunte Pop Art in das Einheitsgrau der Sechziger.

Schon als Schüler fällt der 1926 auf Fünen geborene Gastwirtssohn durch künstlerische Eigenwilligkeit auf. Maler will er werden, doch den Eltern zuliebe studiert Panton Architektur in Kopenhagen. Sein Lebensweg entscheidet sich, als er 1950 für zwei Jahre bei Arne Jacobsen, dem bekanntesten Designer und Architekten des Landes, in die Lehre geht.