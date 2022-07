Zeitzeichen

Ein Kürzel versteckt ihre weibliche Identität

Clara Viebig wird am 17. Juli 1860 in Trier geboren und verbringt ihre Kindheit in Düsseldorf. Nach dem Tod ihres Vaters geht sie mit ihrer Mutter nach Berlin und trägt als Schriftstellerin zum Familienunterhalt bei. Ab 1894 erscheinen erste Texte zunächst unter dem geschlechtsneutralen Kürzel " C. Viebig ". Die Autorin wird zu einem der Literaturstars des deutschen Kaiserreichs.

Der Skandalroman "Das Weiberdorf"

Zu ihren erfolgreichsten Romanen gehört " Das Weiberdorf ". Er spielt in Eisenschmitt, wo die Frauen den Alltag allein meistern. Die Männer verdienen nach dem Niedergang der heimischen Eisenindustrie im Ruhrgebiet ihr Geld. Die " Weiber " arbeiten hart, aber sie frönen auch ihrer Lust.