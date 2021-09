Zeitzeichen

Im Sommer 2004 ist der Deutsche Fußballbund in einem desolaten Zustand. Bei der EM in Portugal hat die Nationalmannschaft das Aus in der Vorrunde kassiert und Teamchef Rudi Völler seinen Job hingeschmissen. Als Hauptverantwortlicher für die Misere steht der selbstherrlich und planlos agierende DFB -Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder in der Kritik.

Höchste Zeit für einen Neuanfang, findet einer, der bislang nur im Hintergrund agiert: DFB-Schatzmeister Theo Zwanziger. " Der kam wie Kai aus der Kiste ", sagt ARD -Experte Tim Brockmeier. " Er war Jurist, politisch gut vernetzt und hat eine klassische Funktionärskarriere gemacht. Aber im Scheinwerferlicht stand er nie ."

Seit 1992 sitzt der 1945 in Altendiez (Rhein-Lahn-Kreis) geborene Zwanziger im Vorstand des DFB. Zuvor war er Verwaltungsrichter, CDU -Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz und Regierungspräsident in Koblenz. Seit 1991 führt er eine Anwaltskanzlei in Jena.

Präsident in Wartestellung

Als Theo Zwanziger seine Kandidatur für den Chefposten ankündigt, droht dem DFB eine Kampfabstimmung, denn Mayer-Vorfelder will nicht abtreten. Immerhin steht die Weltmeisterschaft im eigenen Land vor der Tür und damit die größtmögliche Bühne für einen DFB-Präsidenten.

Noch-DFB-Chef Mayer-Vorfelder und Nachfolger Zwanziger

Um seinen Präsidenten nicht in die Wüste schicken zu müssen, installiert der DFB im Oktober 2004 als Übergangslösung eine Doppelspitze; Zwanziger wird "geschäftsführender Präsident", bis sich Mayer-Vorfelder 2006 endgültig zurückzieht.

Zwanziger nutzt die Zeit im Hintergrund, um den bislang auf die Männer-Nationalelf fixierten DFB für die Zukunft aufzustellen. Er setzt Mädchen- und Frauenfußball auf die Agenda, beginnt mit der Aufarbeitung der NS -Vergangenheit des DFB und macht gegen Rassismus und Homophobie mobil. " Er hat dem DFB ein Gewissen und gesellschaftliche Relevanz gegeben, das ist Zwanzigers großes Verdienst ", urteilt der Sportjournalist Brockmeier.

Alleiniger DFB-Chef nach "Sommermärchen"